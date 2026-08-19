"Ми прийшли лише за цим": мережевий тренд змусив сотні туристів штурмувати гори Італії

Італійські Доломітові Альпи завжди приваблювали мандрівників тихою красою та складними маршрутами. Проте цього літа гірський притулок "Фрідріх Август", розташований на висоті понад 2300 метрів, зіткнувся із загрозою, до якої ніхто не був готовий. Сотні людей щодня долають важкий підйом не заради краєвидів, а задля відео в соцмережах і гарячого австрійського пончика-крапфена. Феномен набув таких масштабів, що гірська стежка тепер більше нагадує людяну вулицю мегаполіса в годину пік, аніж затишний куточок дикої природи.

Черги за пончиками в Доломітових Альпах / Ілюстративне фото: створено за допомогою ШІ

Пончикова лихоманка на висоті 2300 метрів

Причиною хаосу став вірусний тренд у TikTok та Instagram. Кілька блогерів показали, як розрізають пончик із кремом на тлі альпійських піків. Відео зібрали мільйони переглядів, і в гори вирушили натовпи охочих повторити кадр. Більшість мисливців за контентом розвертаються одразу після заповітного знімка, навіть не звертаючи уваги на навколишні панорами.

Тепер підійматися до притулку доводиться в багатогодинних заторах на стежках. На вершині утворюється черга з сотень людей. Пекарня працює на межі можливостей, випікаючи тисячі пончиків, але їх усе одно не вистачає. Дехто навіть розбиває намети, щоб зайняти чергу зранку.

Овертуризм та обурення місцевих жителів

Рятувальники б'ють на сполох: більшість туристів вирушають у гори непідготовленими — у легких кросівках чи сандалях, що призводить до травм. Крім того, альпійські луки потерпають від сміття та витоптування. Досвідчені альпіністи обурені тим, що гори перетворюються на декорацію для контенту.

Влада регіону вже розглядає можливість обмеження доступу до маршруту або запровадження попередньої реєстрації. Якщо ситуація не зміниться, екологічний баланс цієї високогірної зони опиниться під загрозою знищення.

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