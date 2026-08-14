Он течет даже в минус 17 °C: почему зловещий Кровавый ледник пугает исследователей со всего мира

Среди бескрайних белоснежных пустынь Антарктиды существует зрелище, долгое время казавшееся ученым загадочной аномалией. Из языка ледника Тейлора в сухих долинах Мак-Мердо периодически выходит багрово-красный поток, окрашивая лед в ржавый цвет. Это явление получило название Кровавый водопад (Blood Falls).

Кровавый водопад (Blood Falls), вытекающий из ледника Тейлора в Антарктиде. Автор фото: National Science Foundation / Peter Rejcek / Wikimedia Commons.

Загадка красного цвета

Впервые это явление описал в 1911 году австралийский геолог Томас Гриффит Тейлор. Сначала исследователи предположили, что яркий оттенок вызван микроскопическими красными водорослями. Потом выяснилось, что дело в железе.

Современные геофизические исследования доказали: под толщей льда существует сеть древнего соленого раствора, запечатанная не менее 1,5 миллиона лет назад. Когда этот богатый железом раствор пробивается на поверхность, соединения железа под действием кислорода окисляются, создавая насыщенный ржаво-красный цвет.

Как жидкость остается жидкой в мороз

Поток выходит из ледника, даже если средняя температура воздуха в регионе составляет около -17 °C. Главная причина, почему раствор не замерзает, – его экстремальная соленость.

Вода в подледниковом резервуаре примерно втрое соленее океанской. Такая высокая концентрация солей существенно снижает точку замерзания жидкости, позволяя ей оставаться жидкой под сотнями метров льда.

Экстремальная жизнь и интерес астробиологов

Международные группы ученых обнаружили в этой темной холодной среде без света живые микроорганизмы. В условиях отсутствия фотосинтеза они получают энергию за счет химических реакций с соединениями серы и железа.

Это открытие сделало Кровавый водопад важным объектом для астробиологов, в том числе специалистов NASA. Ученые рассматривают эту антарктическую экосистему как земной аналог экстремальных условий, где потенциально может существовать микробная жизнь на других небесных телах – например, под ледяным щитом Марса или в океанах спутника Юпитера Европы.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал о райском острове, на который не пустят даже за миллионы долларов.



