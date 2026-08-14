Він тече навіть у мінус 17 °C: чому зловісний Кривавий льодовик лякає дослідників з усього світу

Серед безкрайніх білосніжних пустель Антарктиди існує видовище, яке тривалий час здавалося науковцям загадковою аномалією. З язика льодовика Тейлора в сухих долинах Мак-Мердо періодично виходить багряно-червоний потік, забарвлюючи кригу в іржавий колір. Це явище отримало назву Кривавий водоспад (Blood Falls).

Кривавий водоспад (Blood Falls), що витікає з льодовика Тейлора в Антарктиді. Автор фото: National Science Foundation / Peter Rejcek / Wikimedia Commons.

Загадка червоного кольору

Уперше це явище описав у 1911 році австралійський геолог Томас Гріффіт Тейлор. Спочатку першопрохідці припустили, що яскравий відтінок спричинений мікроскопічними червоними водоростями. Потім з'ясувалося, що справа у залізі.

Сучасні геофізичні дослідження довели: під товщею криги існує мережа давнього солоного розчину, запечатана щонайменше 1,5 мільйона років тому. Коли цей багатий на залізо розчин пробивається на поверхню, сполуки заліза під дією кисню окислюються, створюючи насичений іржаво-червоний колір.

Як рідина залишається рідкою в мороз

Потік виходить із льодовика навіть тоді, коли середня температура повітря в регіоні становить близько -17 °C. Головна причина, чому розчин не замерзає — його екстремальна солоність.

Вода у підльодовиковому резервуарі приблизно утричі солоніша за океанську. Така висока концентрація солей суттєво знижує точку замерзання рідини, дозволяючи їй залишатися рідкою під сотнями метрів льоду.

Екстремальне життя та інтерес астробіологів

Міжнародні групи вчених виявили у цьому темному, холодному середовищі без світла живі мікроорганізми. В умовах відсутності фотосинтезу вони отримують енергію за рахунок хімічних реакцій зі сполуками сірки та заліза.

Це відкриття зробило Кривавий водоспад важливим об'єктом для астробіологів, зокрема фахівців NASA. Вчені розглядають цю антарктичну екосистему як земний аналог екстремальних умов, де потенційно може існувати мікробне життя на інших небесних тілах — наприклад, під крижаним щитом Марса чи в океанах супутника Юпітера Європи.

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