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Рай для молодежи: назван город, где 100% зумеров счастливы в повседневной жизни

Журнал Time Out обнародовал новый рейтинг лучших мегаполисов для молодых людей, скинув с первого места прошлогоднего фаворита

6 августа 2026, 17:51
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Сергій Кречмаровський

Издание Time Out вместе с международной компанией Intrepid Travel обнародовало новый глобальный рейтинг лучших городов мира для поколения Z. На основе расширенного опроса тысяч респондентов до 30 лет абсолютным лидером и самым комфортным местом для жизни молодежи в 2026 году был признан Токио. Японская столица совершила поразительный рывок и сместила с первой строчки прошлогоднего победителя — Бангкок.

Рай для молодежи: назван город, где 100% зумеров счастливы в повседневной жизни

Токио признан лучшим городом мира для поколения Z. Фото: Pixabay / Joe

Главным фактором триумфа Токио стали аномально высокие показатели удовлетворенности жизнью: ровно 100% опрошенных зумеров заявили, что получают искреннюю радость от повседневного пребывания в этом мегаполисе. Молодежь особенно отмечает безупречную работу общественного транспорта, идеальную инфраструктуру для пешеходов, высокий уровень личной безопасности и огромный выбор развлечений на любой вкус. К тому же 89% респондентов в восторге от ночной жизни города – от круглосуточных традиционных бань и караоке-баров до масштабных ночных клубов. Единственным заметным минусом Токио сами жители называют высокие цены: только 33% опрошенных считают местные развлечения бюджетными.

Второе место в мировом рейтинге занял португальский город Порту, который получил 100% положительных отзывов за ощущение сообщества и безопасность, а также 93% за доступность цен. Тройку лидеров закрыл австралийский Мельбурн благодаря своей развитой сети кафе и лучшим ресторанам. Также в первую пятерку попали Эдинбург и Шанхай.

Аналитики отмечают, что при составлении рейтинга оценивались такие ключевые критерии как доступность аренды жилья, уровень вовлеченности молодежи в культурную жизнь, экология и возможности для построения карьеры. Современные зумеры все чаще выбирают города не только по высоким зарплатам, но и по уровню комфорта, безопасности и психологического благополучия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, куда мечтают вырваться туристы и какие города взорвали мировой рейтинг за 2026 год.




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Источник: https://www.timeout.com/news/tokyo-best-city-for-genz-080626
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