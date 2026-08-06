Рай для молоді: названо місто, де 100% зумерів щасливі від повсякденного життя

Видання Time Out разом із міжнародною компанією Intrepid Travel оприлюднило новий глобальний рейтинг найкращих міст світу для покоління Z. На основі розширеного опитування тисяч респондентів віком до 30 років абсолютним лідером і найкомфортнішим місцем для життя молоді у 2026 році було визнано Токіо. Японська столиця здійснила вражаючий ривок і змістила з першої сходинки торішнього переможця — Бангкок.

Токіо визнано найкращим містом світу для покоління Z. Фото: Pixabay / Joe

Головним фактором тріумфу Токіо стали аномально високі показники задоволеності життям: рівно 100% опитаних зумерів заявили, що отримують щиру радість від щоденного перебування у цьому мегаполісі. Молодь особливо відзначає бездоганну роботу громадського транспорту, ідеальну пішохідну інфраструктуру, високий рівень особистої безпеки та величезний вибір розваг на будь-який смак. До того ж 89% респондентів у захваті від нічного життя міста - від цілодобових традиційних лазень і караоке-барів до масштабних нічних клубів. Єдиним помітним мінусом Токіо самі ж жителі називають високі ціни: лише 33% опитаних вважають місцеві розваги бюджетними.

Другу сходинку у світовому рейтингу посіло португальське місто Порту, яке отримало 100% позитивних відгуків за відчуття спільноти та безпеку, а також 93% за доступність цін. Трійку лідерів закрив австралійський Мельбурн завдяки своїй розвиненій кав'ярній культурі та найкращим ресторанам. Також до першої п'ятірки потрапили Единбург та Шанхай.

Аналітики зазначають, що при складанні рейтингу оцінювалися такі ключові критерії, як доступність оренди житла, рівень залученості молоді в культурне життя, екологія та можливості для побудови кар'єри. Сучасні зумери все частіше обирають міста не лише за високими зарплатами, а й за рівнем комфорту, безпеки та психологічного благополуччя.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав, куди мріють вирватися туристи та які міста підірвали світовий рейтинг за 2026 рік.



