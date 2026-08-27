Секс за деньги в Японии может стать преступлением: что изменится для туристов

Япония может изменить правила, действующие в сфере проституции. Власти страны рассматривают возможность наказывать не только тех, кто продаёт сексуальные услуги, но и клиентов. Если реформу одобрят, она может затронуть и иностранных туристов.

Синдзюку — один из самых оживлённых районов Токио. Фото: Pixabay

Почему в Японии хотят изменить закон

Действующий японский закон о предотвращении проституции запрещает прежде всего продажу сексуальных услуг. При этом человек, который их покупает, обычно не несёт ответственности, если не совершил одновременно другого преступления.

Министерство юстиции создало экспертную группу, чтобы изучить этот правовой дисбаланс. В проекте рекомендаций специалисты предложили распространить ответственность и на клиентов.

Одним из поводов для обсуждения реформы стала ситуация в токийском районе Синдзюку, где находится знаменитый развлекательный квартал Кабуки-тё. После пандемии местные власти заметили увеличение числа людей, предлагающих сексуальные услуги на улицах.

При чём здесь туристы

По мнению представителей района, публикации в социальных сетях привлекли к происходящему внимание иностранцев. Некоторые туристы приезжают в Синдзюку именно для покупки сексуальных услуг или из любопытства.

Власти и общественные организации уже проводят патрулирование и используют объявления на японском и английском языках.

Однако эксперты предупреждают: ужесточение наказаний может привести к тому, что проституция уйдёт глубже в подполье. Это способно повысить риски для людей, оказывающих сексуальные услуги, поскольку им будет сложнее обращаться в полицию при насилии или эксплуатации.

Окончательные рекомендации могут подготовить уже в следующем месяце. После этого законопроект может попасть на рассмотрение парламента.

Таким образом, для туристов правила в Японии могут стать значительно строже: покупка сексуальных услуг, которая сейчас не всегда влечёт наказание, в будущем может стать правонарушением.

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