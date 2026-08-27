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Секс за гроші в Японії може стати злочином: що зміниться для туристів

Японська влада обговорює реформу законодавства, яка може запровадити покарання не лише за продаж, а й за купівлю сексуальних послуг.

27 серпня 2026, 16:01
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Сергій Кречмаровський

Японія може змінити правила у сфері проституції. Влада країни розглядає можливість карати не лише тих, хто продає сексуальні послуги, а й клієнтів. Якщо реформу схвалять, вона може торкнутися і іноземних туристів.

Секс за гроші в Японії може стати злочином: що зміниться для туристів

Сіндзюку — один із найжвавіших районів Токіо. Фото: Pixabay

Чому в Японії хочуть змінити закон

Чинний японський закон про запобігання проституції забороняє насамперед продаж сексуальних послуг. При цьому людина, яка їх купує, зазвичай не несе відповідальності, якщо не вчинила одночасно іншого злочину.

Міністерство юстиції створило експертну групу, щоб вивчити цей правовий дисбаланс. У проєкті рекомендацій фахівці запропонували поширити відповідальність на клієнтів.

Одним із приводів для обговорення реформи стала ситуація в токійському районі Сіндзюку, де розташований знаменитий розважальний квартал Кабукі-те. Після пандемії місцева влада помітила збільшення кількості людей, які пропонують сексуальні послуги на вулицях.

До чого тут туристи

На думку представників району, публікації в соціальних мережах привернули увагу іноземців. Деякі туристи приїжджають до Сіндзюки саме для купівлі сексуальних послуг або з цікавості.

Влада та громадські організації вже проводять патрулювання та використовують оголошення японською та англійською мовами.

Проте експерти попереджають: посилення покарань може призвести до того, що проституція піде глибше в підпілля. Це здатне підвищити ризики для людей, які надають сексуальні послуги, оскільки їм буде складніше звертатися до поліції у разі насильства чи експлуатації.

Остаточні рекомендації можуть підготувати вже наступного місяця. Після цього законопроєкт може потрапити на розгляд парламенту.

Таким чином, для туристів правила в Японії можуть стати значно суворішими: купівля сексуальних послуг, яка зараз не завжди тягне за собою покарання, в майбутньому може стати правопорушенням.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому спільний сон у шлюбі – це щоденний екстремальний квест на виживання.




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Джерело: https://japantoday.com/category/crime/amid-foreign-sex-tourist-rise-japanese-government-considering-outlawing-paying-for-prostitution
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