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ТОП самых смешных дорожных знаков Индии: вывески про "камеру Бога" и философия клаксонов

Вместо строгих штрафов местные власти и водители используют черный юмор, философию и громкие сигналы

27 июля 2026, 14:17
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Сергій Кречмаровський

Индийские дороги давно стали легендой среди путешественников со всего мира. На первый взгляд, местное движение напоминает абсолютный хаос, где пешеходы, коровы, тук-туки и грузовики движутся по собственным законам. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет англоязычное туристическое издание Culture Trip. Однако больше всего удивляет не сам трафик, а специфический юмор и философия, которыми пропитана вся дорожная инфраструктура страны.

ТОП самых смешных дорожных знаков Индии: вывески про "камеру Бога" и философия клаксонов

Индия

Вместо привычных строгих предупреждений дорожные службы Индии часто устанавливают щиты с черным юмором или глубокими философскими размышлениями. На горных серпантинах можно легко встретить знаки с надписями вроде: "Улыбайся, тебя снимает скрытая камера Бога" или "Лучше опоздать на эту жизнь, чем прибыть раньше на следующую". Такой подход призван заставить водителей сбросить скорость с помощью улыбки или раздумий, а не страха перед штрафами.

Не менее интересна и философия управления с помощью звуковых сигналов. Почти на каждом индийском грузовике сзади есть яркая надпись: "Blow Horn" или "Horn OK Please". Это не просто просьба, а официальный элемент дорожного этикета. Зеркала заднего вида здесь часто считают лишней деталью, поэтому посигналить перед обгоном — это проявление уважения и заботы о безопасности соседа по дороге.

Индийский трафик доказывает, что даже в самых сложных условиях можно сохранять спокойствие и чувство юмора, превращая ежедневные поездки в настоящее приключение.

Напомним: портал "Комментарии" писал про ТОП-5 самых смешных ограблений в мире: как лимонный сок и звонки в банк помешали преступникам.



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Источник: https://theculturetrip.com/
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