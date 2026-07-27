ТОП найкумедніших дорожніх знаків Індії: вивіски про "камеру Бога" та філософія клаксонів

Індійські дороги давно стали легендою серед мандрівників з усього світу. На перший погляд, місцевий рух нагадує абсолютний хаос, де пішоходи, корови, тук-туки та вантажівки рухаються за власними законами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише англомовне туристичне видання Culture Trip. Проте найбільше дивує не сам трафік, а специфічний гумор та філософія, якими просочена вся дорожня інфраструктура країни.

Индия

Замість звичних суворих попереджень дорожні служби Індії часто встановлюють щити з чорним гумором або глибокими філософськими роздумами. На гірських серпантинах можна легко зустріти знаки з написами на кшталт: "Посміхайся, тебе знімає прихована камера Бога" або "Краще запізнитися на це життя, ніж прибути раніше на наступне". Такий підхід покликаний змусити водіїв скинути швидкість за допомогою посмішки чи роздумів, а не страху перед штрафами.

Не менш цікавою є філософія керування за допомогою звукових сигналів. Майже на кожній індійській вантажівці ззаду є яскравий напис: "Blow Horn" або "Horn OK Please". Це не просто прохання, а офіційний елемент дорожнього етикету. Дзеркала заднього виду тут часто вважають зайвою деталлю, тому посигналити перед обгоном — це вияв поваги та турботи про безпеку сусіда по дорозі.

Індійський трафік доводить, що навіть у найскладніших умовах можна зберігати спокій та почуття гумору, перетворюючи щоденні поїздки на справжню пригоду.

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