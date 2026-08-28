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Туристы хотели накормить кроликов, но случилось неожиданное: чем опасен японский остров

Популярный японский остров Окуносима столкнулся с неожиданной проблемой: корм, который туристы оставляют для кроликов, привлекает диких кабанов и угрожает местной популяции.

28 августа 2026, 16:07
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Сергій Кречмаровський

Остров Окуносима в Японии известен как Кроличий остров. Туристы приезжают сюда ради многочисленных диких кроликов и часто специально покупают для них корм. Однако теперь такая традиция может навредить экосистеме острова.

Туристы хотели накормить кроликов, но случилось неожиданное: чем опасен японский остров

Остров Окуносима, известный как Кроличий остров. Фото: 00340 / Wikimedia Commons

Проблема заключается в том, что посетители не всегда убирают весь корм. Оставшаяся еда привлекает диких кабанов, которые начали появляться на Окуносиме чаще. Эти животные способны серьёзно менять окружающую среду: они разрывают почву в поисках пищи и повреждают растительность.

Но главная опасность связана с кроликами. Исследователи обнаружили, что кабаны могут поедать тела погибших кроликов, а также в отдельных случаях нападать на живых животных. Таким образом, пища, которую туристы оставляют для кроликов, потенциально способствует появлению на острове их нового естественного врага.

Туристы хотели накормить кроликов, но случилось неожиданное: чем опасен японский остров - фото 2

Кролики окружили туриста на острове Окуносима в Японии. Фото: Jdlrobson / Wikimedia Commons

Специалисты призывают посетителей соблюдать правила кормления и не оставлять еду после себя. Чем меньше доступной пищи будет на острове, тем меньше причин у кабанов регулярно приходить туда.

История Окуносимы показывает неожиданный эффект массового туризма. Желание туристов покормить милых животных кажется безобидным, однако остатки пищи способны изменить поведение других представителей местной фауны.

Теперь перед Японией стоит непростая задача: сохранить уникальную популяцию кроликов и одновременно не допустить, чтобы знаменитый Кроличий остров превратился в остров кабанов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему гигантский робот исчезнет из Токио.



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