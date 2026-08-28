Туристи хотіли нагодувати кроликів, але трапилося несподіване: чим небезпечний японський острів

Острів Окуносіма в Японії відомий як Кролячий острів. Туристи приїжджають сюди заради численних диких кроликів і часто спеціально купують їм корм. Однак тепер така традиція може зашкодити екосистемі острова.

Острів Окуносіма, відомий як Кролячий острів. Фото: 00340 / Wikimedia Commons

Проблема полягає в тому, що відвідувачі не завжди прибирають увесь корм. Їжа, що залишилася, приваблює диких кабанів, які почали з'являтися на Окуносімі частіше. Ці тварини здатні серйозно змінювати навколишнє середовище: вони розривають ґрунт у пошуках їжі та пошкоджують рослинність.

Але головна небезпека пов'язана з кроликами. Дослідники виявили, що кабани можуть поїдати тіла загиблих кроликів, а також в окремих випадках нападати на живих тварин. Таким чином, їжа, яку туристи залишають для кроликів, потенційно сприяє появі на острові нового природного ворога.

Кролики оточили туриста на острові Окуносіма в Японії. Фото: Jdlrobson / Wikimedia Commons

Фахівці закликають відвідувачів дотримуватися правил годування та не залишати їжу після себе. Чим менше доступної їжі буде на острові, тим менше причин у кабанів регулярно туди приходити.

Історія Окуносіми показує несподіваний ефект масового туризму. Бажання туристів погодувати милих тварин здається невинним, проте залишки їжі здатні змінити поведінку інших представників місцевої фауни.

Тепер перед Японією стоїть непросте завдання: зберегти унікальну популяцію кроликів і одночасно не допустити, щоб знаменитий Кролячий острів перетворився на острів кабанів.

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