Авиакомпания Ryanair требует от пассажира 15 тыс. долларов: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Авиакомпания Ryanair подала в суд на проблемного пассажира и требует компенсацию в размере 15 тыс. евро. Лоукостер утверждает, что пьяный пассажир вел себя неадекватно во время полета и сорвал рейс. Теперь стали известны подробности счета, выставленного агрессивному ирландцу.
Авиакомпания Ryanair подала в суд на пьяного пассажира
8 января авиакомпания Ryanair объявила, что подала иск в окружной суд Ирландии о возмещении ущерба на сумму свыше 15 тыс. евро против пассажира, который 9 апреля прошлого года сорвал рейс FR7124 из Дублина в Лансароте. Причиной стало то, что мужчина во время рейса был агрессивен и не следовал указаниям экипажа, а сам самолет пришлось перенаправить в Португалию.
Чтобы избежать недоразумений, авиакомпания решила детализировать сумму компенсации для проблемного пассажира:
Общая сумма ущерба составляет 15 350 евро.
Авиакомпания объявила, что будет штрафовать всех пассажиров, нарушающих правила, и что она приложит все усилия, чтобы пассажиры и члены экипажа чувствовали себя в безопасности во время полета и относились к ним с уважением.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасном полете в самолете, когда с потолка на пассажиров начали падать насекомые.
Также "Комментарии" писали о случае, когда три пассажирских самолета зафиксировали над Украиной.
Новости