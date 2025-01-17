Авиакомпания Ryanair требует от пассажира 15 тыс. долларов: что произошло

Авиакомпания Ryanair подала в суд на проблемного пассажира и требует компенсацию в размере 15 тыс. евро. Лоукостер утверждает, что пьяный пассажир вел себя неадекватно во время полета и сорвал рейс. Теперь стали известны подробности счета, выставленного агрессивному ирландцу.

Авиакомпания Ryanair подала в суд на пьяного пассажира

8 января авиакомпания Ryanair объявила, что подала иск в окружной суд Ирландии о возмещении ущерба на сумму свыше 15 тыс. евро против пассажира, который 9 апреля прошлого года сорвал рейс FR7124 из Дублина в Лансароте. Причиной стало то, что мужчина во время рейса был агрессивен и не следовал указаниям экипажа, а сам самолет пришлось перенаправить в Португалию.

"Из-за требований рабочего времени самолет, экипаж и более 160 пассажиров были вынуждены провести ночь в аэропорту Порту, а расходы на проживание и питание были полностью профинансированы Ryanair. Авиакомпания также предоставила дополнительный самолет и экипаж, чтобы покрыть расходы из-за задержки обратного рейса", — говорится в заявлении Ryanair.

Чтобы избежать недоразумений, авиакомпания решила детализировать сумму компенсации для проблемного пассажира:

— жилье для пассажиров и экипажа — 7000 евро

— португальские судебные издержки – 2500 евро

— плата за посадку и эксплуатацию в аэропорту Порту – 2500 евро

— расходы замены бригады — 1800 евро

— расходы на горючее — 800 евро

— убытки от продажи авиабилетов — 750 евро

Общая сумма ущерба составляет 15 350 евро.

Авиакомпания объявила, что будет штрафовать всех пассажиров, нарушающих правила, и что она приложит все усилия, чтобы пассажиры и члены экипажа чувствовали себя в безопасности во время полета и относились к ним с уважением.

"Ни один из этих расходов не был бы понесен, если бы этот разрушительный пассажир не заставил перенаправить самолет в Порту", — объясняет Ryanair.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасном полете в самолете, когда с потолка на пассажиров начали падать насекомые.

Также "Комментарии" писали о случае, когда три пассажирских самолета зафиксировали над Украиной.