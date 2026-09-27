Чеснок в чемодане и плевок через плечо: странные предрассудки туристов со всего мира

Путешествия связаны не только с билетами, багажом и планированием маршрута. В разных странах до сих пор существуют приметы и предрассудки, которые, по поверьям, должны защитить путешественника от неприятностей и обеспечить счастливую дорогу.

Путешествия и приметы: какие суеверия сопровождают туристов в разных странах. Фото: Alexas_Fotos / Pixabay

Чеснок в чемодане. На Балканах, в частности в Боснии и Герцеговине, Греции и Италии, сырой чеснок могут положить в багаж перед поездкой. Считается, что он защищает от негативной энергии, сглаза и неудач в пути.

Плюнуть через плечо. В Норвегии существует традиция произносить "Tvi tvi" — звук, имитирующий плевок. Иногда путешественника провожают тремя символическими плевками через плечо. Считается, что такой ритуал отгоняет злых духов и приносит удачу.

Сесть на чемодан. В славянской традиции перед дальней дорогой иногда ненадолго садятся на багаж и молчат. Эта пауза должна помочь избавиться от негативной энергии и защитить человека в пути.

Хлюпнуть вслед. В Сербии, других странах Балкан и некоторых регионах Ближнего Востока воду могут вылить на землю за отправляющимся в путь человеком. Вода символизирует легкое и плавное движение, поэтому ритуал должен обеспечить путешествие без помех.

Осторожно с числами. В западных странах многие избегают числа 13, в то время как в Китае, Японии и Корее плохой репутацией пользуется четверка из-за созвучности со словом "смерть". В Италии несчастливым считают число 17. Его римскую запись XVII можно переставить в VIXI – латинское изречение со значением "моя жизнь закончилась".

Есть и другие необычные приметы. В Болгарии не советуют подметать сразу после того, как человек ушел, чтобы вместе с мусором не "вымести" его удачу. А некоторые суеверные пассажиры перед посадкой трогают корпус самолета, воспринимая это как своеобразный защитный ритуал.

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