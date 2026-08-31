Нойшванштайн, який надихнув Disney: навіщо Людвіг II створив свій казковий замок

У горах Баварії височіє замок Нойшванштайн — місце, яке виглядає так, наче зійшло зі сторінок казки. Саме його силует пов'язують із замками Disney, зокрема із замком Сплячої красуні. Але історія цієї будівлі розпочалася з мрії короля Баварії Людвіга ІІ.

Замок Нойшванштайн у Баварії. Фото: Cezary Piwowarski / Wikimedia Commons

Будівництво почалося 1869 року. Людвіг II хотів створити не звичайну середньовічну фортецю, а романтичний замок, присвячений легендам та творчості композитора Ріхарда Вагнера, яким король захоплювався. Проєкт підготував театральний художник Крістіан Янк, тому будівля справді нагадує величезну декорацію.

В інтер'єрах знайшли відображення сюжети з творів Вагнера та середньовічних легенд. На стінах з'явилися сцени, пов'язані з "Лоенгріном", "Тангейзером", "Парсифалем", "Трістаном та Ізольдою". При цьому Вагнер так і не відвідав замок.

Зал співців у замку Нойшванштайн. Фото: Wikimedia Commons

Нойшванштайн виявився незвичайним не лише зовні. Під час будівництва використовували передові для ХІХ століття технології: електрику, водопровід та сучасні інженерні рішення. У 1884 році Людвіг II зміг оселитися в ще не завершеній будівлі, проте повністю готовим замок за його життя так і не став.

У 1886 році король був оголошений психічно хворим і відсторонений від влади. Незабаром Людвіга II знайшли мертвим в озері разом із державним комісаром, який брав участь у його усуненні. Обставини смерті досі викликають інтерес істориків.

Після смерті короля замок відкрили для публіки. Під час Другої світової війни Нойшванштайн використовували для збереження творів мистецтва, награбованих нацистами. Наприкінці війни існував план знищити замок, щоб заховані там цінності не дісталися союзникам, але його не реалізували.

Сьогодні Нойшванштайн вважається одним із найвідоміших замків Європи та щорічно приваблює величезну кількість туристів. Те, що колись було особистою мрією Людвіга II, у результаті перетворилося на архітектурний символ казкового світу.

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