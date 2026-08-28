logo

BTC/USD

79590

ETH/USD

2504.43

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Путешествия 2026 Мост Дьявола в Германии: почему он выглядит как идеальный каменный круг
commentss НОВОСТИ Все новости

Мост Дьявола в Германии: почему он выглядит как идеальный каменный круг

Кажется, будто каменная арка образует над водой идеальный круг. На самом деле этот эффект создают необычная конструкция моста и его отражение.

28 августа 2026, 14:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

На первый взгляд кажется, что Мост Дьявола в Германии нарушает законы физики. Каменная арка Rakotzbrücke словно превращается в идеальный круг, уходящий прямо в воду. Но никакой мистики здесь нет: знаменитый эффект возникает благодаря точной форме моста и его отражению в спокойной воде.

Мост Дьявола в Германии: почему он выглядит как идеальный каменный круг

Мост дьявола Rakotzbrücke в парке Кромлау, Германия. Фото: A.Landgraf / Wikimedia Commons

Rakotzbrücke находится в парке Кромлау в восточной Германии. Мост построили в XIX веке, примерно в 1860-х годах, по заказу владельца местного поместья. Его создавали не столько как практическую переправу, сколько как эффектный элемент ландшафтного парка.

Главный секрет сооружения — его необычная геометрия. Изогнутая каменная арка напоминает часть окружности. Когда уровень воды и освещение создают подходящие условия, отражение моста визуально продолжает его нижнюю часть. В результате настоящая арка и её отражение складываются в изображение почти идеального круга.

Именно эта необычная форма породила название "Мост Дьявола". В Европе так называли целый ряд старинных мостов, которые казались современникам настолько сложными и невероятными, что их строительство приписывали сверхъестественным силам. Rakotzbrücke тоже получил соответствующее прозвище, хотя на самом деле его создали обычные мастера XIX века.

У моста есть ещё одна особенность: сегодня по нему нельзя ходить. Ограничение связано с необходимостью сохранить историческую конструкцию. Поэтому знаменитую иллюзию круга посетители наблюдают с берега.

Особенно эффектно Rakotzbrücke выглядит в безветренную погоду, когда поверхность воды превращается почти в зеркало. Тогда граница между настоящим мостом и его отражением становится практически незаметной.

Сегодня Мост Дьявола считается одной из самых необычных достопримечательностей Германии именно благодаря этой оптической иллюзии. И чем точнее выбран ракурс, тем сильнее кажется, что перед зрителем не отражение, а настоящий каменный портал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему зловещий Кровавый ледник пугает исследователей со всего мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.atlasobscura.com/places/rakotzbrucke-devils-bridge
Теги:

Новости

Все новости