Міст Диявола в Німеччині: чому він виглядає як ідеальне кам'яне коло

На перший погляд здається, що Міст Диявола в Німеччині порушує закони фізики. Кам'яна арка Rakotzbrücke немов перетворюється на ідеальне коло, що йде прямо у воду. Але ніякої містики тут немає: знаменитий ефект виникає завдяки точній формі мосту та його відображенню у спокійній воді.

Міст диявола Rakotzbrücke у парку Кромлау, Німеччина. Фото: A.Landgraf / Wikimedia Commons

Rakotzbrücke знаходиться в парку Кромлау у східній Німеччині. Міст збудували у XIX столітті, приблизно у 1860-х роках, на замовлення власника місцевого маєтку. Його створювали не так як практичну переправу, як ефектний елемент ландшафтного парку.

Головний секрет споруди – його незвичайна геометрія. Вигнута кам'яна арка нагадує частину кола. Коли рівень води та освітлення створюють відповідні умови, відображення мосту візуально продовжує його нижню частину. В результаті справжня арка та її відображення складаються у зображення майже ідеального кола.

Саме ця незвичайна форма породила назву "Міст Диявола". У Європі так називали цілу низку старовинних мостів, які здавалися сучасникам настільки складними і неймовірними, що їхнє будівництво приписували надприродним силам. Rakotzbrücke теж отримав відповідне прізвисько, хоча насправді його створили звичайні майстри ХІХ століття.

Міст має ще одну особливість: сьогодні по ньому не можна ходити. Обмеження пов'язані з необхідністю зберегти історичну конструкцію. Тож знамениту ілюзію кола відвідувачі спостерігають із берега.

Особливо ефектно Rakotzbrücke виглядає у безвітряну погоду, коли поверхня води перетворюється майже на дзеркало. Тоді межа між справжнім мостом та його відображенням стає практично непомітною.

Сьогодні Міст Диявола вважається однією з найнезвичайніших пам'яток Німеччини саме завдяки цій оптичній ілюзії. І що точніше обрано ракурс, то сильніше здається, що перед глядачем не відображення, а справжній кам'яний портал.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому зловісний Кривавий льодовик лякає дослідників з усього світу.