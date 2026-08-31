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Нойшванштайн, который вдохновил Disney: зачем Людвиг II создал свой сказочный замок

Баварский замок стал одним из самых узнаваемых в мире, а его образ позже вдохновил Disney. Но изначально Нойшванштайн создавался совсем для другой цели.

31 августа 2026, 12:31
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Сергій Кречмаровський

В горах Баварии возвышается замок Нойшванштайн — место, которое выглядит так, будто сошло со страниц сказки. Именно его силуэт связывают с замками Disney, включая замок Спящей красавицы. Но история этого здания началась с мечты короля Баварии Людвига II.

Нойшванштайн, который вдохновил Disney: зачем Людвиг II создал свой сказочный замок

Замок Нойшванштайн в Баварии. Фото: Cezary Piwowarski / Wikimedia Commons

Строительство началось в 1869 году. Людвиг II хотел создать не обычную средневековую крепость, а романтический замок, посвящённый легендам и творчеству композитора Рихарда Вагнера, которым король восхищался. Проект подготовил театральный художник Кристиан Янк, поэтому здание действительно напоминает огромную декорацию.

В интерьерах нашли отражение сюжеты из произведений Вагнера и средневековых легенд. На стенах появились сцены, связанные с "Лоэнгрином", "Тангейзером", "Парсифалем", "Тристаном и Изольдой". При этом сам Вагнер так и не посетил замок.

Нойшванштайн, который вдохновил Disney: зачем Людвиг II создал свой сказочный замок - фото 2

Зал певцов в замке Нойшванштайн. Фото: Wikimedia Commons

Нойшванштайн оказался необычным не только внешне. При строительстве использовали передовые для XIX века технологии: электричество, водопровод и современные инженерные решения. В 1884 году Людвиг II смог поселиться в ещё не завершённом здании, однако полностью готовым замок при его жизни так и не стал.

В 1886 году король был объявлен психически больным и отстранён от власти. Вскоре Людвига II нашли мёртвым в озере вместе с государственным комиссаром, который участвовал в его отстранении. Обстоятельства смерти до сих пор вызывают интерес историков.

После смерти короля замок открыли для публики. Во время Второй мировой войны Нойшванштайн использовали для хранения произведений искусства, награбленных нацистами. В конце войны существовал план уничтожить замок, чтобы спрятанные там ценности не достались союзникам, но его не реализовали.

Сегодня Нойшванштайн считается одним из самых известных замков Европы и ежегодно привлекает огромное количество туристов. То, что когда-то было личной мечтой Людвига II, в итоге превратилось в архитектурный символ сказочного мира.

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Источник: https://www.atlasobscura.com/places/neuschwanstein-castle
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