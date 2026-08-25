Дома за 1 евро: сицилийский городок продает жилье почти бесплатно

Поклонникам бюджетной европейской недвижимости древнее сицилийское поселение Наро готово отдать жилье практически за бесценок. Однако прежде чем паковать вещи ради переезда на солнечный остров, следует тщательно взвесить все подводные камни и условия этой программы.

Вид на город Наро с территории средневекового замка. Фото: Davide Mauro / Wikimedia Commons

Расположенный в провинции Агридженто городок Наро присоединился к ряду итальянских населенных пунктов, продающих недвижимость за бесценок, чтобы вдохнуть новую жизнь в исторический центр, остановить отток жителей и поддержать местный туризм. Заявки на участие могут подавать как граждане Италии, так и иностранцы через специальную многоязычную онлайн-платформу Case 1 Euro Naro.

Среди ключевых фактов и условий приобретения жилья за 1 евро особого внимания заслуживают следующие:

Состояние объектов: символическая цена означает, что покупателей не ждут роскошные виллы. Все доступные объекты числятся как "требующие ремонта", а некоторые дома требуют предварительного инженерного обследования.

Дополнительные расходы: кроме номинального ценника в 1 евро, все сопутствующие нотариальные расходы, регистрационные и кадастровые сборы полностью ложатся на плечи покупателя.

Обязательные инвестиции в восстановление: новые собственники обязаны оплатить разработку проектной документации, отремонтировать здание в установленные сроки и обеспечить соответствие нормам безопасности и градостроительным правилам.

Туристическая привлекательность: сам Наро привлекает не только программой дешевого жилья, но и своей барочной архитектурой, замком Кьярамонте, музеем под открытым небом MAN, средневековыми Золотыми воротами (Porta d'Oro), а также уникальными местными деликатесами, такими как коссата и паста реале.

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