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Будинки за 1 євро: сицилійське містечко продає житло майже задарма

Середньовічне сицилійське містечко Наро запустило продаж занедбаних будинків за символічну плату, щоб зупинити відтік населення, проте на майбутніх власників чекає низка важливих нюансів та обов'язкових витрат.

25 серпня 2026, 15:01
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Сергій Кречмаровський

Шанувальникам бюджетної європейської нерухомості стародавнє сицилійське поселення Наро готове віддати житло практично за безцінь. Проте перш ніж пакувати речі заради переїзду на сонячний острів, варто ретельно зважити всі підводні камені та умови цієї програми.

Будинки за 1 євро: сицилійське містечко продає житло майже задарма

Панорамний вигляд на містечко Наро з території середньовічного замку. Фото: Davide Mauro / Wikimedia Commons

Розташоване у провінції Агрідженто містечко Наро приєдналося до низки італійських населених пунктів, які продають нерухомість за безцінь, щоб вдихнути нове життя в історичний центр, зупинити відтік жителів та підтримати місцевий туризм. Заявки на участь можуть подавати як громадяни Італії, так і іноземці через спеціальну багатомовну онлайн-платформу Case 1 Euro Naro.

Серед ключових фактів та умов придбання житла за 1 євро особливої уваги заслуговують такі:

  • Стан об'єктів: cимволічна ціна означає, що на покупців не чекають розкішні вілли. Усі доступні об'єкти значаться як "такі, що потребують ремонту", а деякі будинки вимагають попереднього інженерного обстеження.

  • Додаткові витрати: окрім номінального цінника в 1 євро, усі супутні нотаріальні витрати, реєстраційні та кадастрові збори повністю лягають на плечі покупця.

  • Обов'язкові інвестиції у відновлення: нові власники зобов'язані оплатити розробку проєктної документації, відремонтувати будівлю у встановлені терміни та забезпечити її відповідність нормам безпеки й містобудівним правилам.

  • Туристична привабливість: сам Наро приваблює не лише програмою дешевого житла, а й своєю бароковою архітектурою, замком К'ярамонте, музеєм просто неба MAN, середньовічними Золотими воротами (Porta d’Oro), а також унікальними місцевими делікатесами, такими як касата та паста реале.

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Джерело: https://www.euronews.com/travel/2026/08/24/naro-in-sicily-becomes-the-latest-italian-destination-to-offer-homes-for-just-1
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