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Вайдахуняд: зачем в Будапеште построили замок из картона и чем он удивляет сегодня

Его задумывали как временный выставочный павильон, но любовь публики превратила картонную декорацию в настоящий замок.

1 сентября 2026, 11:01
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Сергій Кречмаровський

В центре Будапешта находится сооружение, которое выглядит так, будто сошло со страниц средневековой сказки. Но история замка Вайдахуняд гораздо моложе, чем можно подумать. Его построили в конце XIX века, причём первоначально вовсе не собирались делать его постоянным.

Вайдахуняд: зачем в Будапеште построили замок из картона и чем он удивляет сегодня

Замок Вайдахуняд в Будапеште. Фото: Varga Attila / Wikimedia Commons

Архитектор Игнац Альпар создал комплекс для Миллениумной выставки 1896 года, посвящённой тысячелетию венгерской истории. Временный павильон возвели из дерева и картона. Его задача заключалась не в том, чтобы стать настоящей крепостью, а в том, чтобы показать посетителям архитектурное наследие Венгрии.

Однако необычная постройка настолько понравилась публике, что идея разобрать её после выставки оказалась не слишком популярной. В результате было принято решение сохранить комплекс и построить его заново из более долговечных материалов. Постоянную версию начали создавать в начале XX века, а строительство завершили в 1908 году.

Вайдахуняд: зачем в Будапеште построили замок из картона и чем он удивляет сегодня - фото 2

Замок Вайдахуняд в Будапеште. Фото: Dezidor / Wikimedia Commons

Самое интересное заключается в том, что Вайдахуняд не является копией одного конкретного замка. Альпар объединил элементы 21 исторического сооружения, создав своеобразную архитектурную энциклопедию Венгрии. В комплексе соседствуют романский стиль, готика, ренессанс и барокко.

Особенно заметна готическая часть, вдохновлённая замком Корвинов в румынском Хунедоаре. Именно от этого сооружения происходит название Вайдахуняд. Сегодня комплекс находится на искусственном острове в городском парке Варошлигет.

В замке также размещается Венгерский сельскохозяйственный музей. Таким образом, временная выставочная декорация, которая когда-то должна была исчезнуть после окончания празднований, превратилась в одну из самых необычных достопримечательностей Будапешта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, зачем Людвиг II создал свой сказочный замок.



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