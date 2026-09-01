Вайдахуняд: навіщо в Будапешті побудували замок із картону і чим він дивує сьогодні

У центрі Будапешта розташована споруда, яка виглядає так, ніби зійшла зі сторінок середньовічної казки. Але історія замку Вайдахуняд набагато молодша, ніж можна подумати. Його побудували наприкінці XIX століття, причому спочатку зовсім не планували робити його постійним.

Замок Вайдагуняд у Будапешті. Фото: Varga Attila / Wikimedia Commons

Архітектор Ігнац Альпар створив комплекс для Міленіумної виставки 1896 року, присвяченої тисячоліттю угорської історії. Тимчасовий павільйон звели з дерева та картону. Його завдання полягало не в тому, щоб стати справжньою фортецею, а в тому, щоб показати відвідувачам архітектурну спадщину Угорщини.

Однак незвичайна споруда настільки сподобалася публіці, що ідея розібрати її після виставки виявилася не надто популярною. У результаті було ухвалено рішення зберегти комплекс і побудувати його заново з довговічніших матеріалів. Постійний варіант почали створювати на початку XX століття, а будівництво завершили 1908 року.

Замок Вайдагуняд у Будапешті. Фото: Dezidor / Wikimedia Commons

Найцікавіше полягає в тому, що Вайдахуняд не є копією одного конкретного замку. Альпар об'єднав елементи 21 історичної споруди, створивши своєрідну архітектурну енциклопедію Угорщини. У комплексі сусідять романський стиль, готика, ренесанс і бароко.

Особливо помітна готична частина, натхненна замком Корвінів у румунському Хунедоарі. Саме від цієї споруди походить назва Вайдахуняд. Сьогодні комплекс розташований на штучному острові в міському парку Варошліґет.

У замку також розміщується Угорський сільськогосподарський музей. Таким чином, тимчасова виставкова декорація, яка колись мала зникнути після завершення святкувань, перетворилася на одну з найнезвичайніших пам'яток Будапешта.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо Людвіг II створив свій казковий замок.



